Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Несмотря на заражение коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп может исполнять свои обязанности. Об этом 2 октября говорится в письменном заявлении лечащего врача американского лидера Шона Конли в адрес пресс-секретаря Трампа, распространенном Белым домом.

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Как указывает Конли, вечером 1 октября он получил подтверждение того, что тесты на вирус SARS-CoV-2 у американского президента и первой леди США Меланьи Трамп показали положительный результат.

Кроме того, врач сообщил, что у Трамп и его супруги в настоящее время хорошее самочувствие и они намерены продолжать оставаться в Белом доме на время выздоровления.

«Можете не сомневаться, что я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления», — также подчеркнул в своем письме Конли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест президента США Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

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