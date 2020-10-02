Брюссель, , 08:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если не будет конструктивного движения со стороны Турции в отношении Кипра и Греции, то Евросоюз введет санкции против Анкары в начале декабря.

«Мы договорились, что санкции против Турции могут быть введены в начале декабря, если Анкара не ответит конструктивно на наш призыв к диалогу», — сказал на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция ведет разведывательное бурение в спорных районах Восточного Средиземноморья, что вызывает резкое неприятие Греции и Египта, претендующих на потенциально богатые нефтью и газом территории.

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