Киев, , 08:52 — REGNUM Украина готова оказать Азербайджану поддержку, включая военную. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Людмила Марченко в эфире телеканала «Украина 24».

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем», — сообщила она.

Депутат отметила, что в данный момент Украина уже оказывает гуманитарную, «ресурсную» и «правовую» помощь Азербайджану, но в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха «Украина не пройдет мимо», — подчеркнула Марченко.

Напомним, с 27 сентября в Нагорном Карабахе идут бои между войсками Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в агрессии, а также сообщают о потерях среди военных и мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, выступая при этом за мирное решение спора с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

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