Ньон, Швейцария, , 08:48 — REGNUM 1 октября польский футболист Роберт Левандовский, выступающий за немецкий клуб «Бавария», был награжден Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) как лучший игрок сезона 2019/2020. Церемония прошла в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Об этом передает Polskie Radio 24.

Успех польского футболиста прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Роберт Левандовский — лучший польский посол в мире. Он принадлежит к тем футболистам, кто талантлив от природы, и он не может не быть одним из лучших в мире. Роберт всегда впечатлял эффективностью и трудолюбием, но в последнее время его достижения были просто космическими. Никто не мог его остановить», — написал Моравецкий в соцсетях.

Премьер-министр также добавил, что «неудивительно, что именно его признали в Европе игроком года». «Роберт, поздравляю, мы очень гордимся вашими достижениями и знаем, что вы еще не сказали последнее слово», — написал Моравецкий.

Роберт Левандовский в текущем году стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, немецкой Бундеслиги (чемпионата Германии) и Кубка Германии. Кроме того, футболист стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим ассистентом Лиги чемпионов (6 голевых передач), а также лучшим бомбардиром Бундеслиги (34 гола). В текущем году футболист уже получил награду лучшего игрока Бундеслиги.

В общей сложности в 47 матчах сезона за «Баварию» во всех соревнованиях 32-летний нападающий забил 55 голов — больше, чем кто-либо в Европе.