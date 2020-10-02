Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео не стал отвечать на вопрос о том, кого США признают президентом Белоруссии, давая 2 октября интервью телеканалу Fox News.

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По словам Помпео, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко «сам себя привел к присяге», и потому это «не имеет никакого смысла».

В то же время госсекретарь не стал отвечать на вопрос, намерены ли США признать президентом бывшего кандидата Светлану Тихановскую, уехавшую в Литву после состоявшихся 9 августа выборов белорусского президента.

Кроме того, он указал, что Вашингтон выступает против иностранного вмешательства в дела Белоруссии, включая Россию.

«Это не поможет ни народу России, ни народу Белоруссии, а лишь сделает ситуацию сложнее для всех стран в регионе», — сказал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единое решение о введении санкций против Белоруссии приняли лидеры государств Евросоюза на саммите в Брюсселе.