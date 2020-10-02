Джакарта, , 08:41 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с эпидемией в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что Индонезия подала заявку на экспресс-тесты на антиген к COVID-19 во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщает Kompas.

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«Мы связались с представителями ВОЗ в Индонезии и попросили рассмотреть вопрос о помощи со стороны организации для проведения экспресс-теста», — отметил Вику Адисасмито.

Известно, что тест на антиген — это форма экспресс-теста, в котором мазок используется для определения наличия или отсутствия антигена коронавируса в организме.

В отличие от экспресс-теста на антитела, обычно используемого в Индонезии, экспресс-тесты на антиген считаются более точными, потому что они непосредственно выявляют часть вируса.

ВОЗ предоставила 120 миллионов наборов для экспресс-тестов на антиген к COVID-19 133 странам мира. Правительство будет продолжать добиваться того, чтобы экспресс-тест на антиген проник в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что COVID-19 является импульсом для укрепления глобальной системы здравоохранения, чтобы иметь возможность противостоять другим пандемиям, которые могут возникнуть в будущем.

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