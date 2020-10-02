Любляна, , 08:25 — REGNUM Обвинение в коррупционных преступлениях выдвинула спецпрокуратура Словении в адрес премьер-министра страны Янеза Янши, сообщает газета Večer.

Следствие считает, что глава правительства воспользовался своими служебными полномочиями для совершения сделок с недвижимостью.

Так, в 1992 году он приобрел земельный участок в долине Тренте в Альпах, а спустя 13 лет продал его за 131 тысячу евро — в девять раз дороже первоначальной стоимости. При этом сотрудник компании Eurogradnja перепродал этот участок уже за 146 тысяч евро фирме Imos, которая, в свою очередь, продала премьер-министру квартиру в центре словенской столицы за 236,1 тысячи евро.

Фигурантами уголовного дела, помимо Янши, являются руководители указанных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня суд Франции признал виновными в растрате государственных средств бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона и его супругу Пенелопу Фийон.

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