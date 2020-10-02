Киев, , 08:08 — REGNUM Украина при необходимости поддержит военные устремления Азербайджана в Нагорном Карабахе, особенно если «вопрос встанет остро», заявила 1 октября депутат Верховной рады Людмила Марченко («Слуга народа») в эфире телеканала «Украина 24».

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«Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация», — объяснила она.

По словам Марченко, поддержка Азербайджану оказывается уже сегодня, только «в правовом поле». Для оказания гуманитарной помощи киевские власти «рассматривают вопрос составления списка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.

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