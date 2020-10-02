Оренбург, , 08:09 — REGNUM В Оренбургской области сегодня, 2 октября, с рабочей поездкой находятся министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В регионе планирует провести совещание, в рамках пройдет обсуждение темы развития Коскольской группы месторождений каолина. Белая огнеупорная глина — ценное сырье для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. Месторождения на территории Светлинского района Оренбуржья считаются одними из крупнейших в России.

Напомним, главу Минприроды ожидали в Оренбуржье 29 сентября, однако поездка была отложена.

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