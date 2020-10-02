Канберра, , 07:51 — REGNUM Власти Австралии намерены в скором времени разрешить въезд на территорию страны гражданам Новой Зеландии без прохождения карантина, заявил австралийский вице-премьер Майкл Маккормак в ходе пресс-конференции.

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Отмечается, что Австралия впервые за шесть месяцев карантина откроет границы для граждан иностранного государства. В частности, новозеландцы смогут приехать в австралийский штат Новый Южный Уэльс уже с 16 октября. При этом им не будет необходимо проходить двухнедельный карантин, который обязаны соблюдать граждане других стран.

При этом Новая Зеландия не спешит отменять карантин. Ранее новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что гражданам страны будет необходимо уходить на двухнедельный карантин после возвращения из Австралии.