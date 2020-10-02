Токио, , 07:19 — REGNUM Министерство обороны Японии намерено сформировать для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) шесть новых подразделений Сил самообороны. Об этом 2 октября сообщает телеканал NHK.

Задача по охвату возможностями РЭБ всей территории страны была поставлена правительством Японии. Шесть новых подразделений должны быть сформированы к весне 2022 года. Планируется, что командование всеми подразделениями РЭБ разместится на базе Сил самообороны Асака вблизи Токио.

В настоящее время сухопутные Силы самообороны располагают единственным таким отрядом, дислоцированным в северной префектуре Хоккайдо. В ближайшее время ещё одно подразделение появится в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Однако японское правительство поставило задачу расширить возможности РЭБ с охватом всей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны Японии добивается рекордного бюджета в $52 млрд на финансовый год, который начнётся в апреле 2021 года. Эта сумма на 3,3% превышает бюджет оборонного ведомства на текущий финансовый год.

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