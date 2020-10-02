Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь призвал своего соперника Джо Байдена осудить экстремистские группировки, включая движение «Антифа». Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе интервью телеканалу Fox News.

«Я осуждаю ку-клукс-клан. Я осуждаю всех сторонников превосходства белой расы. Я осуждаю Proud Boys. Я о них практически ничего не знаю, но осуждаю», — заявил он.

Также Трамп выступил с осуждением движения «Антифа» и призвал Байдена сделать то же самое. По словам американского президента, члены этого движения провоцируют хаос и беспорядки на улицах городов Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент США Дональд Трамп уже призывал демократов публично осудить движение «Антифа». Он заявил, что считает это движение террористической организацией. Трамп не исключил, что деятельность «Антифа» на улицах является частью предвыборной кампании Байдена.

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