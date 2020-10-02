2 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Нагорный Карабах – это третья конфликтная зона, наряду с Ливией и Сирией, где Турция сталкивается с Россией. Как будут на сей раз Москва и Анкара выходить из сложившейся ситуации? Никто не знает, как и когда заработает Минская группа ОБСЕ и удастся ли ей возобновить предметные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Станислав Тарасов, , 06:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон (главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ) выпустили совместное заявление по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Его текст опубликован на сайте Кремля. Прежде всего заявлено, что президенты «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта». Они призвали конфликтующие Баку и Ереван к «немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон». Во-вторых, руководителей Армении и Азербайджана просят «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как видим, президенты трех стран свои взоры и внимание обращают на Баку и Ереван и ни на кого больше. Однако почему-то на совместное заявление первым отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что «так называемая Минская группа (имеется в виду МГ ОБСЕ, выступающая международным посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта — С.Т.), куда входят США, Россия и Франция, за 30 лет не смогла решить вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха и сейчас пытается найти путь к перемирию на фоне «происходящих негативных событий», что «недопустимо». По его словам, «конфликт можно решить только одни способом — выводом армянских сил с территории Карабаха». «А раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, — подчеркнул Эрдоган. — И Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно отрезать пуповину». Он также заявил, что «для Анкары не важны призывы стран, которые игнорируют факт оккупации», будто такие призывы адресованы Турции. Правда, и президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о том же ранее, реагируя на призывы других стран, в том числе сопредседателей Минской группы, прекратить вести огонь в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Налицо ничем не скрываемое стремление Анкары либо изменить прежний переговорный формат по карабахской проблематике и подключиться к процессу урегулирования конфликта, либо создать нечто новое, чтобы укрепиться в регионе Закавказья. Не случайно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил Москве «сирийскую модель» для Карабаха. По его словам, «мы говорили с президентом России Владимиром Путиным, с главой МИД России Сергеем Лавровым о конфликте в Карабахе. Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь, но не удалось». При этом остаются загадочными причины, побудившие Эрдогана начать активную игру в Закавказье, а Алиева — обозначить дрейф в сторону Анкары, координировать практически во всем с ней свою политику на мировой арене. Сделано это в ситуации, когда, по словам Алиева, на стороне Азербайджана из всех государств огромного Ближнего и Среднего Востока оказались только Турция, Пакистан и Афганистан, а на Баку перенесен созданный Западом негативный политический имидж Турции. Но Анкара хотя бы, как пишет болгарский эксперт Боян Чуков, комментируя эскалацию напряженности в Карабахе, воспользовалась созданным для нее Азербайджаном «окном возможностей».

По оценке Чукова, «Эрдоган фактически взял на себя функции президента Азербайджана и начал давать указания, что делать армянам, акцентируя внимание на том, что Турция и Азербайджан — две страны с одним и тем же народом». Это при том, что сейчас турецкие военные активны в Ираке, Сирии и Ливии, существует опасность конфликта с Грецией на востоке Средиземноморья, а теперь Турция еще и заявляет о том, что «готова быть с Азербайджаном и на поле боя», пытается затянуть «тюркскую петлю» с обеих сторон вокруг Армении и армян Нагорного Карабаха. А ведь Анкара могла оказать сдерживающее влияние на «братский народ» в Баку и тем самым помочь избежать эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Этого не происходит, и эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта, отрабатывая одновременно разные сценарии перехода к мирным переговорам. Так, глава МИД России Сергей Лавров провел раздельные телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении 3ограбом Мнацаканяном, обратив их внимание на необходимость скорейшего возврата Баку и Еревана за стол переговоров.

Москва со своей стороны продолжит как в национальном качестве, так и вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ прилагать посреднические усилия, направленные на создание условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. Россия также поддерживает диалог с Турцией. Ясно, что решение армяно-азербайджанского конфликта должно включать не только восстановление режима прекращения огня. Как ясно и то, что только конкретная ситуация на поле боя будет определять условия возможного перемирия и переход к серьезным переговорам. Не исключено, что Баку, как в апреле 2016 года, в случае дальнейшего срыва наступательной операции согласится довольствоваться занятыми несколькими селами, объявляя это «великой победой». Но примет ли на сей раз такие условия Армения? И как дальше будет вести себя Турция, будут ли новые реалии в регионе приемлемы для нее, не станет ли она, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, «побуждать Азербайджан воевать дальше»? Это, по оценке британского эксперта Томаса де Ваала, «новый элемент в ситуации, который разрушает прежнее геополитическое равновесие в зоне конфликта», ведь «Нагорный Карабах — третья конфликтная зона, наряду с Ливией и Сирией, где Турция сталкивается с Россией».

Международный потенциал для решения конфликта остается пока только на уровне дипломатических контактов и заявлений. Никто не знает, как и когда заработает Минская группа и удастся ли ей возобновить предметные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Сейчас многое, если не всё, решается на поле боя, а не усилиями дипломатии. Но, судя по поступающим сообщениям, наступление азербайджанской армии развивается не так, как планировали в Баку.