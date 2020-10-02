Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен уйти на карантин из-за выявленного заражения коронавирусом у его советницы Хоуп Хикс. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

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«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!», — заявил он.

В связи с этим Трамп принял решение уйти на карантин вместе со своей женой Меланьей. Они будут работать удаленно пока не получат результаты тестов на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советница Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом нового типа. Отмечалось, что последнюю неделю она сопровождала американского лидера в его поездках по стране.

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