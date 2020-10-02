Брюссель, , 06:25 — REGNUM Единое решение о введении санкций против Белоруссии приняли лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе, сообщает AFP со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

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Кроме того, в рамках мероприятия планируется обсудить отношения ЕС с Китаем и Турцией, а также ситуацию в Белоруссии и Нагорном Карабахе, противостояние в Восточном Средиземноморье и инцидент с российским блогером Алексеем Навальным.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что власти США решили не присоединяться к санкциям Великобритании и Канады против Белоруссии, ожидая принятия аналогичных ограничений со стороны ЕС.

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