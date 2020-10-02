Сан-Франциско, США, , 06:21 — REGNUM Действие июньского указа президента США Дональда Трампа о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз было частично заблокировано решением американского суда. Об этом 1 октября сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, исковая жалоба, которую солидарно подали Национальная ассоциация промышленников, Торговая палата США, Национальная федерация розничной торговли и организация TechNet, была удовлетворена судьёй федерального окружного суда по Северному округу штата Калифорния в Сан-Франциско.

Судья согласился с требованием истцов заблокировать действие указа президента применительно к работникам компаний, сотрудничающих с заявителями. Он также указал, что, подписывая данный указ, Трамп мог превысить свои должностные полномочия.

Напомним, что ранее о своём «разочаровании» решением администрации США о приостановке выдачи мигрантам ряда категорий трудовых виз заявили руководители многих крупнейших американских корпораций.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 22 июня подписал распоряжение о приостановке до 31 декабря этого года выдачи рабочих виз H1-B, H-4 и H-2B, L и большей части документов категории J.

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