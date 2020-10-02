Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Соединенным Штатам и Китаю необходимо приступить к налаживанию отношений между странами и не терять времени, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай, сообщает агентство Reuters.

«Мы хотим развивать наши отношения с США в духе доброжелательности и искренности, и обе страны должны, не теряя времени, направить отношения в нужное русло: без конфликтов, без конфронтации, со взаимным уважением и взаимовыгодным сотрудничеством», — заявил он.

По словам китайского посла, Вашингтон пытается разжечь новую холодную войну и начать идеологическое противостояние с Китаем. Это, отметил Цуй Тянькай, вредит в первую очередь жителям КНР и США, а не политикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября госсекретарь США Майк Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для Соединенных Штатов. По его словам, угроза исходит от Коммунистической партии Китая.

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