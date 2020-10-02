Брюссель, 2 октября 2020, 04:58 — REGNUM Сопредседатели минской группы ОБСЕ — США, России и Франции — планируют выпустить совместное коммюнике по вооружённому конфликту в Нагорном Карабахе, заявил 2 октября журналистам французский президент Эммануэль Макрон по итогам первого дня саммита ЕС.
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Он объяснил, что после обсуждения вопроса на заседании Европейского совета участники минской группы планируют предпринять усилия, которые позволят перейти к активному посредничеству с Арменией и Азербайджаном.
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Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.
Ранее Соединенные Штаты призвали конфликтующие стороны прекратить огонь и начать переговоры.
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