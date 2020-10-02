Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Заражение коронавирусом нового типа выявлено у советницы президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс, сообщает газета The Hill.

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Издание отмечает, что в течение минувшей недели Хикс сопровождала американского лидера в ходе его поездок по стране. Других подробностей газета пока не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на грядущих выборах Джо Байдена в том, что политик не требовал закрыть страну от Китая в начале пандемии коронавирусной инфекции. Трамп отметил, что если бы его соперник стоял во главе страны, то жертв от COVID-19 в Соединенных Штатах было бы больше.