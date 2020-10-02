Вашингтон, , 04:44 — REGNUM США утратили недосягаемость для российских вооружений после модернизации Москвой подводного флота, заявил командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл. Об этом 1 октября пишет издание Business Insider.

«Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах», — сказал он.

В свою очередь, директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен поддержал коллегу из Пентагона и отметил, что наибольшую обеспокоенность у американского морского командования вызывают крылатые ракеты «Калибр». Он добавил, что США должны начать готовиться к подводной войне как можно скорее.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго выражал обеспокоенность в связи активностью российских подводных лодок в водах Средиземного моря.

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