Нью-Йорк, США, , 04:17 — REGNUM Пять европейских стран — Франция, Эстония, Германия, Бельгия, Великобритания — обратились с письмом к генсеку ООН и председателю Совбеза этой организации, в котором содержится призыв к России «срочно раскрыть обстоятельства отравления» блогера Алексея Навального.

«Мы призываем Российскую Федерацию раскрыть срочно, полностью и транспарентным образом обстоятельства этой атаки и проинформировать в этой связи Совет Безопасности», — цитирует РИА Новости документ.

В нём также утверждается, что при отравлении российского блогера использовалось нервно-паралитическое вещество группы «Новичок», и данное обстоятельство представляет «угрозу международному миру и безопасности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд европейских лидеров обращались с такими же однотипными призывами к России, ссылаясь на лабораторные исследования биологических материалов блогера, однако встречные предложения предоставить информацию игнорировали.

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Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснял, что Москве необходима информация, которой располагают Берлин и в Париж, но там не спешат ей делиться, что затрудняет дальнейшее прояснение ситуации.

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