Вашингтон, 2 октября 2020, 04:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен вернуть в текст кодекса спецназа ВМС США слова «братство» и «мужчина». Об этом он 1 октября сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
«Я немедленно отменю этот нелепый приказ!» — написал Трамп.
Ранее стало известно, что после разрешения женщинам служить в этом подразделении военные скорректировали текст кодекса, с целью сделать его гендерно-нейтральным. Слова «элитное братство моряков» были изменены на «элитная группа морских бойцов». «Мужчины» в тексте кодекса были заменены «гражданами».