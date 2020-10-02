Брюссель, , 03:48 — REGNUM Саммит глав стран — членов ЕС не стал вводить санкции против Турции за ее действия в Средиземном море, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.

«Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах», — заявил он.

При этом Мишель подчеркнул, что ЕС выражает солидарность с Грецией и Кипром, которые возмущены действиями Турции. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Брюсселя ввести санкции против Анкары в любой момент, однако сейчас воздерживается от этого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября НАТО заявило о разработке военного механизма по разрешению конфликта между Турцией и Грецией. Предполагается, что это поможет избежать военных провокаций и несчастных случаев в Средиземном море.

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