Брюссель, , 03:17 — REGNUM Евросоюз при ведении стратегического диалога с Россией и Турцией должен учитывать «авторитарные злоупотребления» этих стран, заявил 2 октября президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

«Поэтому мы должны твердо обозначить им (России и Турции) свои красные линии: необходимо полное уважение суверенитета и интересов государств ЕС и соблюдение европейских базовых ценностей», — сказал французский лидер.

Напомним, Макрон принимает участие в заседании Европейского совета в Бельгии. На саммите лидеры стран ЕС обсуждают эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, кризис в Белоруссии и санкции против Минска, а также инцидент с российским блогером Алексеем Навальным.

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