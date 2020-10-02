Брюссель, , 03:10 — REGNUM Евросоюз со 2 октября вводит ранее заготовленные санкции «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека» против порядка 40 должностных лиц Белоруссии. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил в ночь на 2 октября, в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС, проходящего в Брюсселе.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра письменной процедурой будет реализован чёрный список из примерно 40 имён», — сказал Мишель.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко пока в этот список не входит.

Напомним, 1 октября, в Брюсселе стартовал двухдневный внеплановый саммит Евросоюза, на котором лидеры стран ЕС обсуждали эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, кризис в Белоруссии и санкции против Минска, а также инцидент с российским блогером Алексеем Навальным. Второй день будет полностью посвящён внутренним проблемам ЕС, а также экономическим вопросам на фоне пандемии коронавируса.

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