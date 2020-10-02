Тегеран, , 07:58 — REGNUM 1 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с послом Ирана в Москве Каземом Джалали подчеркнула необходимость более тесного и постоянного сотрудничества иранских и российских СМИ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Захарова также приветствовала проведение третьего заседания российско-иранского комитета по сотрудничеству в области средств массовой информации.

Каземи и Захарова также обсудили такие вопросы, как региональные события, нагорно-карабахский спор между Азербайджаном и Арменией, президентские выборы в США, а также взаимное сотрудничество в области культуры и СМИ.

Второе заседание ирано-российского комитета по сотрудничеству в области средств массовой информации состоялось 9 декабря 2019 года в Москве в присутствии посла Ирана в Российской Федерации, заместителей министров культуры и исламской ориентации, а также ряда представителей средств массовой информации обеих стран.