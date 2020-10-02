Тегеран, , 08:00 — REGNUM 1 октября Рафаэль Гросси, являющийся главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил, что международный орган ООН провел более 400 инспекций в Иране в прошлом году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью газете «Шпигель» Гросси был задан вопрос о некоторых утверждениях о том, что Ирану потребуется всего три с половиной месяца, чтобы произвести уран для создания атомной бомбы.

«Мы определили, что Иран сегодня имеет больше обогащенного урана, чем два года назад. С другой стороны, объемы все еще намного меньше, чем в 2015 году, когда была согласована иранская сделка», — отметил он.

Гросси подчеркнул: «Мы должны быть настороже, в этом нет никаких сомнений. Не менее важно смотреть на вещи в перспективе: даже если у вас есть необходимое количество урана, это не значит, что вы можете сразу же создать ядерное оружие».

Он также заявил: «Ядерная активность Ирана действительно снизилась после подписания ядерной сделки. Но это никогда не прекращалось полностью. В этом нет ничего необычного для страны, подписавшей договор о нераспространении ядерного оружия, при условии, что мы осуществляем свою контрольную функцию».