Тегеран, , 08:01 — REGNUM 1 октября президент Ирана Хасан Рухани направил поздравительное послание китайскому народу по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Подписание ирано-китайской 25-летней программы сотрудничества проложит путь для дальнейшего развития отношений между Ираном и Китаем», — отметил иранский президент. «Данная программа призвана содействовать борьбе с односторонними подходами в мире», — сказал он, отметив, что такая мера соответствует принципу поддержания мира и стабильности.

Ранее в своем послании вице-президенту Китайской Народной Республики Ван Цишаню вице-президент Ирана Эсхак Джахангири выразил надежду, что с подписанием ирано-китайской 25-летней программы сотрудничества отношения между двумя государствами расширятся в политической, экономической и культурной областях.

Также он поздравил премьер-министра страны по случаю 70-летия образования Китайской народной республики.