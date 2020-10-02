Тегеран, , 08:08 — REGNUM 1 октября вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в отдельных посланиях поздравил своего китайского коллегу, а также премьер-министра этой страны по случаю 70-летия образования Китайской народной республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании вице-президенту Китайской Народной Республики Ван Цишаню Джахангири выразил надежду, что с подписанием ирано-китайской 25-летней программы сотрудничества отношения между странами расширятся в политической, экономической и культурной областях.

В послании премьер-министру Китайской Народной Республики Ли Кэцяну первый вице-президент Ирана отметил, что культурная общность и долгая история отношений, а также схожие мнения по международным вопросам и решимость обеих стран противостоять односторонним подходам создали прочную основу для взаимодействия.

Джахангири подчеркнул, что взаимная помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 является примером всестороннего стратегического сотрудничества. Пожелав здоровья и процветания Ли и народу Китая, он также выразил уверенность в том, что ирано-китайская 25-летняя программа сотрудничества откроет новую главу в отношениях между двумя странами.