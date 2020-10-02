Тегеран, , 08:24 — REGNUM 1 октября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбар Салехи посетил посольство Кувейта в Иране, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной эмира страны шейха Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Временный поверенный в делах Кувейта Фалах Аль-Хаджраф приветствовал соболезнования Салехи по случаю траура в арабской стране.

Тем временем посол Ирана во Франции Бахрам Касеми отправился в посольство Кувейта в Париже и передал свои соболезнования кувейтскому правительству и народу в связи со смертью эмира.

На встрече с послом Кувейта во Франции он высоко оценил роль Ас-Сабаха в расширении двусторонних отношений, а также подчеркнул необходимость проведения консультаций и принятия коллективных усилий региональных государств по укреплению стабильности и безопасности.

Шейх Сабах аль-Ахмад ас-Сабах скончался в возрасте 91 года в Соединенных Штатах, будучи эмиром и командующим вооруженными силами Кувейта.