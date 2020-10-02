Тегеран, , 08:25 — REGNUM 1 октября старший помощник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи раскритиковал вооруженные формирования США в Сирии за кражу сирийской нефти и поддержку террористических группировок, а также призвал к изгнанию американских сил из страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В телефонном разговоре со специальным координатором Японии по Сирии Акирой Андо иранский дипломат обсудил последние события в регионе, заседание Конституционного комитета, переговоры в Астане, ситуацию в Идлибе и Восточном Евфрате, а также сложившиеся на данный момент гуманитарные условия.

Выразив удовлетворение по поводу проведения третьего заседания Конституционного комитета в Женеве, обе стороны высказались за продолжение переговоров и политического процесса.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции и обострением гуманитарной ситуации в Сирии дипломат подчеркнул важность направления гуманитарной помощи в страну.

Хаджи указал на принципиальную позицию Ирана в отношении урегулирования сирийского кризиса и поддержки межсирийских переговоров в рамках конституционного комитета, а также призвал к прекращению иностранного вмешательства.