Тегеран, , 08:41 — REGNUM 30 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем заявлении подтвердило, что эксперты МАГАТЭ получили доступ ко второму ядерному объекту в Иране в соответствии с достигнутым соглашением. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В рамках соглашения с Ираном по решению вопросов осуществления гарантий, определенных МАГАТЭ, агентство на этой неделе провело инспекцию во втором объекте в стране и взяло пробы окружающей среды», — говорится в заявлении.

Ранее на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси вновь приветствовал соглашение между агентством и Ираном, выразив надежду, что оно лишь укрепит сотрудничество и взаимное доверие.

С этими замечаниями Гросси выступил на 64-й очередной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. «Я регулярно отчитываюсь перед Советом управляющих о выполнении Ираном своих ядерных обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — отметил он.

По словам Гросси, оценка касательно отсутствия незаявленного ядерного материала и незаконной деятельности на иранских ядерных объектах продолжается.