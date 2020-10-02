Нью-Йорк, США, , 02:44 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует намерения Ливана и Израиля провести демаркацию границ между странами. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба генерального секретаря.

«Генеральный секретарь приветствует объявление о соглашении начать переговоры о демаркации сухопутных и морских границ между Ливаном и Израилем, которые будут проводиться под эгидой Организации Объединённых Наций на базе штаб-квартиры Временных сил ООН в Ливане в Эн-Накуре», — говорится в заявлении.

Также Гутерреш отметил «постоянные дипломатические усилия» США, содействовавших достижению этого соглашения.

Как сообщалоИА REGNUM, 1 сентября Ливан и Израиль подтвердили предварительное соглашение о начале переговоров по морской границе. Посредниками переговоров должны стать США и ООН.

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