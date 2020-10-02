Тегеран, , 08:00 — REGNUM 30 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде раскритиковал Объединенные Арабские Эмираты за необоснованные территориальные претензии высокопоставленных должностных лиц касательно трех островов в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 октября.

«Право Ирана на суверенитет над иранскими островами Абу-Муса, Большой и Малый Томб является окончательным и неоспоримым, при этом все действия Ирана были осуществлены в рамках поддержания его суверенитета и территориальной целостности», — отметил Хатибзаде.

Заявление официального представителя прозвучало после того, как министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайд в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН вновь выразил претензии своей страны на три иранских острова.

«Подобные заявления и повторение необоснованных претензий не повлияют на суверенное право нашего государства, поскольку они не имеют юридической ценности», — подчеркнул представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.