Сараево, , 02:43 — REGNUM 1 октября в Палате представителей Боснии и Герцеговины был одобрен новый закон о судебной полиции, который в полной мере регулирует положение, место и роль судебной полиции, а также председателя Верховного суда Боснии и Герцеговины, который, основываясь на Конституции страны, несет ответственность за управление судебной полицией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Закон одобрили делегаты на заседании Палаты представителей федерального парламента, и ранее приняли депутаты Палаты представителей.

Было высказано предположение, что правительство Боснии и Герцеговины предложило принятие нового закона, поскольку, действуя с 1996 года, он не содержит всеобъемлющих положений и не дает ответа на многочисленные вопросы о правах и обязательствах судебной полиции и, в частности, о статусе ее должностных лиц.