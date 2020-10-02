Тирана, , 02:43 — REGNUM Генеральный секретарь Совета регионального сотрудничества Майлинда Брегу на панельной дискуссии на тему «Победители и проигравшие от вируса COVID-19 в Юго-Восточной Европе» в рамках форума, посвященного интеграции, проводимого 1 октября в Тиране, заявила, что региональная экономическая интеграция Западных Балкан является не отдельным процессом, а инструментом повышения соответствия регионов принципам единого рынка Европейского союза. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Я считаю, что более тесные отношения в процессе европейской интеграции регионов, в частности, экономической интеграции шести западных балканских экономик, а также экономической интеграции с Европейским союзом, на данный момент наиболее важны», — подчеркнула Брегу.

Региональная экономическая интеграция Западных Балкан, как добавила Брегу, является не отдельным процессом, а инструментом повышения соответствия регионов принципам единого рынка Европейского союза. Она подчеркнула, что такая интеграция с Западными Балканами может помочь сформировать европейские ценности, сделать малые и средние предприятия более представленными на международной арене, а также внести большой вклад в получение квалификации и обучение работников, а также совершенствование технологий.