Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Группа американских сенаторов, в состав которой входят республиканцы и демократы, 1 октября призвала администрацию президента США Дональда Трампа начать переговоры с Тайванем о заключении двустороннего торгового соглашения. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По его данным, представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру было направлено письмо, которое подписали 42 сенатора от Республиканской партии и восемь — от Демократической. В обращении отмечается, что Тайвань уже давно зарекомендовал себя надёжным партнёром США сфере безопасности и в экономике, в связи с чем назрела необходимость начать между странами формальный переговорный процесс.

Напомним, что США в 1979 году разорвали с Тайванем дипломатические отношения, установив их с властями материкового Китая. В течение последнего времени власти США на фоне ситуации с Гонконгом и обострения отношений с КНР стали вести с властями Тайваня, рассматриваемого Китаем и многими странами мира как неотъемлемая китайская территория, более активные контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай пообещал принять ответные меры на недавние несанкционированные посещения острова Тайавнь высокопоставленными должностными лицами администрации США.

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