Белград, , 02:03 — REGNUM 1 октября комиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению Оливер Вархели представил проект экономически-инвестиционного плана для Западных Балкан на видеоконференции, в котором участвовали министры иностранных дел и европейской интеграции региона, в том числе министр европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Вархели представил проект экономически-инвестиционного плана для Западных Балкан, который должен быть принят на следующей неделе в Европейской комиссии, а затем сразу же вместе с докладом о прогрессе, представленным во время его визита в Белград. Он вновь указал на значение, которое ЕС придает региону.

Он подчеркнул, что план был подготовлен с намерением обеспечить устойчивое и стабильное развитие региона в условиях сильного влияния пандемии коронавируса на его экономическое и социальное развитие.

Этот план, в рамках новой методологии переговоров, был объявлен как всеобъемлющий стимулирующий пакет для более надежного процесса расширения и вступления государств-кандидатов в ЕС. Он, по его словам, должен был быть опубликован на саммите лидеров ЕС и Западные Балканы 6 мая, но из-за обстоятельств урегулирования ситуации в ЕС был отложен на осень.