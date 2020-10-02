Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Константин Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме Данберри (штат Коннектикут, США), не будет переводиться в другую тюрьму (предположительно — частную). Об этом 1 октября сообщил адвокат лётчика Алексей Тарасов.

«Константина не будут переводить в другую тюрьму. Он по-прежнему находится на изоляции, в карантине. Это и другая информация, которой мы обладаем, сводится к тому, что переводить его в другую тюрьму не будут», — приводит ТАСС слова адвоката.

По словам адвоката, условия изоляции в тюрьме в Данберри очень плохие. Но, по мнению защиты, перевод в другую тюрьму может ещё более ухудшить возможности для получения им медицинских услуг.

Напомним, российский летчик Константин Ярошенко был приговорен в сентябре 2011 года американским судом к 20 годам заключения, однако считает дело сфабрикованным, а свой арест — провокацией. Ранее действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков в Либерии якобы уличили российского пилота в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

11 сентября адвокат Ярошенко Алексей Тарасов сообщил, что лётчика, который отбывает наказание в тюрьме Данберри в США, планируют перевести в частную тюрьму.

Как сообщало ИА REGNUM, ноту с просьбой не переводить российского лётчика Контстантина Ярошенко в другую тюрьму направило в Госдепартамент США посольство России в Вашингтоне.

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