Загреб, , 01:44 — REGNUM 1 октября на министерском совещании министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что госсекретарь США Майк Помпео прибывает в Дубровник 2 октября в качестве главного должностного лица администрации США. Ожидается, по словам министра, отмена спустя 30 лет американских виз для хорватских граждан. По словам министра, хорватское руководство также обсудит с госсекретарем закупки американских истребителей F-16. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Государственный секретарь США Майк Помпео должен встретиться с премьер-министром Хорватии и министром иностранных дел в Дубровнике. Он является высшим должностным лицом администрации США, приезжающим в Хорватию, с момента вступления Дональда Трампа в президентскую должность.

После того, как вопрос о визе для въезда хорватских граждан в США не разрешался в течение трех десятилетий, Помпео, по словам Радмана, объявит в Дубровнике, что Хорватия выполнила требование по их отмене, заключавшееся в достижении менее трех процентов отклоненных заявлений на получение визы в США.