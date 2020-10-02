Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Соединенные Штаты призывают Армению и Азербайджан прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать переговоры, заявил госсекретарь США Майк Помпео телеканалу Fox News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны дали задний ход. Мы говорили с руководством обеих стран и просили сделать это», — заявил он.

Помпео выразил надежду, что стороны конфликта поймут, что военного решения у вопроса с Нагорным Карабахом нет. При этом глава Госдепа США заявил, что Вашингтон выступает против вмешательства других стран в происходящее. По его словам, участие в конфликте третьих сторон лишь усугубляет ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября пресс-секретарь Белого дома США Кейли Какинэни призвала к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Ранее лидеры России, Франции и США призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговорный процесс.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN взял интервью у боевика, переброшенного из Сирии в Нагорный Карабах