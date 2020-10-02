Загреб, , 01:03 — REGNUM 1 октября в интервью хорватскому телеканалу помощник начальника хорватской полиции Зоран Ничено заявил, что Босния и Герцеговина, очевидно, неспособна решить, что делать с мигрантами, которые бегут из городских лагерей в близлежащие леса на границе с Хорватией и разбивают там палатки. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

По информации из хорватской полиции, в ходе конфликта нелегальных мигрантов в Боснии и Герцеговине в импровизированном лагере близ деревни Жегар, недалеко от Бихача, два мигранта было убито, и еще десять и восемь получили легкие ранения. Зоран Ничено, являющийся также начальником управления пограничного контроля в Хорватии, успокоил хорватских граждан, предупредив, что полиция держит границу под строгим контролем, несмотря на то что Босния и Герцеговина не может справиться с потоком мигрантов.

«Мы сразу же связались с нашим коллегами из Боснии и Герцеговины, предложила им всяческое содействие в возможном розыске виновных в тех уголовных преступлениях, которые там произошли. С ними мы остаемся на связи, но пока у нас нет информации, которой мы могли бы поделиться с хорватскими гражданами», — отметил Зоран Ничено.

На вопрос, сколько мигрантов сейчас приживает в Боснии и Герцеговине в районе Бихача и Велика Кладуша на границе с Хорватией, офицер хорватской полиции ответил, что, по официальной информации, там находится примерно от 3600 до 4000 человек из 6000 мигрантов, прибывших в Боснию и Герцеговину.