Москва, , 00:27 — REGNUM На прошедшей неделе 61 летательный аппарат иностранных государств (52 самолёта-разведчика и девять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 2 октября опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО два раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 311 лётных смен на 81 аэродроме. Самолёты военно-транспортной авиации совершили около 1000 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 21 тыс. практических мероприятий на 145 полигонах. Проведено более 2,6 тыс. занятий по вождению, из них 50% ночью. Десантниками было выполнено более 13 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 100 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,4 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу семь офицеров.

В рамках гособоронзаказа отремонтированы и поставлены в войска самолёты Ту-95МС.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель Су-27 ВКС РФ осуществил перехват двух стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, шедших к границам России над Балтийским морем.

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