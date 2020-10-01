Ереван, , 23:44 — REGNUM Войну в Нагорном Карабахе можно остановить лишь при участии мирового сообщества, в частности — Минской группы ОБСЕ, заявил 1 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Le Figaro.

Никол Пашинян и армянские генералы Gov.am

Пашинян «Это единственный переговорный формат, который сегодня существует».

По его словам, Азербайджан не стремится к миру. Глава армянского правительства назвал заявления, осуждающие войну в Нагорном Карабахе, со стороны президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона «сильными».

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Пашинян добавил, что пора приостановить участие Турции в Минской группе, поскольку Анкара «ведёт себя пристрастно и воинственно», так что её посредничество в урегулировании конфликта невозможно.

Пашинян «Международному сообществу, в частности американской общественности, следует знать, что построенные в США истребители F-16 используются для того, чтобы убивать армян в этом конфликте».

Глава правительства Армении добавил, что на территорию военных действий в Закавказье Анкара уже «перебросила тысячи наёмников и террористов». Боевики присланы из Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Ереван и Баку пока не стремятся договариваться о мире.

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