Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Комиссия по президентским дебатам озвучит следующей встречи между кандидатами на пост президента через один или два дня, 1 октября передает CNN.

По информации телеканала, новый формат дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом может подразумевать отключение микрофонов кандидатов, чтобы они могли отвечать на вопросы без помех.

Как сообщало ИА REGNUM, особое недовольство дебатами 29 сентября выражал Байден и его сторонники, которые обвинили Трампа в нападках и оскорблениях. Трамп посоветовал демократам найти «более умного кандидата», но согласился на изменение формата.

Читайте также: «Он скулил, выглядел слабаком» — Трамп объявил о победе над Байденом