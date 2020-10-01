Ереван, , 22:48 — REGNUM Подразделения ПВО Армении недалеко от Еревана сбили беспилотный летательный аппарат ВС Азербайджана, сообщила 1 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбуке.

Уточняется, что беспилотник был уничтожен в 16 км от Еревана в районе города Абовян.

«В воздушных границах Котайкской области Армении силы ПВО Армении уничтожили беспилотный летательный аппарат противника», — написала Степанян.

Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.

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