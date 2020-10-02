Москва, , 09:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел с членами правительства совещание по вопросам декриминализации лесной отрасли и констатировал, что в этой сфере сохраняется немало проблем, хотя власти с начала 2000-х годов пытаются их решить.

Вагон с лесом (сс) Евгений Фельдман

Путин подчеркнул, что в большинстве регионов сохраняются сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов:

«Главенствующий принцип здесь, к сожалению, остаётся: любой ценой взять объёмы, а после хоть трава не расти. И не растёт — ни трава, ни лес не растёт. То есть применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причём зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов», — сказал президент.

Путин отметил, что продолжается вывоз за рубеж по серым и даже криминальным схемам фактически леса-кругляка, который подвергся минимальной обработке. По итогам совещания президент заявил, что с 1 января 2022 года вводится полный запрет на вывоз из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Корреспонденты ИА REGNUM выяснили, как власти «лесных» регионов и экспертное сообщество отнеслись к этому решению.

Управляющий директор по реализации госпрограмм развития и лесной политики Segezha Group (входит в АФК «Система») Николай Иванов считает, что постановка задачи верна, но есть определенные риски. На уровне нормативных документов и кодификации товаров понятие «грубо обработанная древесина» должно быть четко определено, иначе пробелы в законодательстве могут создать трудности у производителей, отметил Иванов. Кроме того, отрасль не сможет адаптироваться к запрету за менее чем полтора года, мелкие и средние участники рынка вряд ли смогут перестроить свое производство так, чтобы проводить глубокую переработку леса, добавил эксперт.

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Недавно избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев воспринял заявления Путина как поддержку усилий властей Приангарья по наведению порядка в отрасли. Кобзев констатировал, что Иркутская область, будучи лидером по лесодобыче в России, также является и лидером по незаконным рубкам.

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Заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин считает, что решение президента — «прорывное». Отправка необработанной высококачественной древесины в Китай и получение взамен коробок со спичками противоречит здравому смыслу, весь российский лес должен перерабатываться в России, отметил политик.

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Министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков напомнил, что Забайкалье было одним из первых регионов, власти которого выходили на федеральный уровень с инициативой запрета экспорта необработанной древесины.

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Авторы сибирского телеграм-канала buzoter.media отметили, что решение президента вызвало нешуточное брожение на рынке лесозаготовок. Авторы уверены, что от запрета на вывоз необработанной древесины прежде всего выиграют крупные компании, такие как Segezha Group и «Илим». А компании мелкие, занятые рубкой леса и вывозом его за рубеж в необработанном виде, вряд ли перестроятся к концу 2021 года. В связи с этим прогнозируется рост активности «черных лесорубов» в 2021 году, которые будут пытаться успеть получить незаконную прибыль.

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Эксперт ИА REGNUM Михаил Демурин обратил внимание, что разговоры о запрете на вывоз необработанной древесины из России ведутся последние 20 лет, но потом этот вопрос всякий раз куда-то исчезает из повестки дня. Вводить запрет на вывоз леса-кругляка нужно как можно скорее, даже если для этого понадобятся жесткие меры, полагает обозреватель агентства.

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