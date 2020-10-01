Степанакерт, , 22:33 — REGNUM Карабахские врачи смогли спасти жизнь сотрудника французской газеты Le Monde, получившего тяжелое ранение в результате обстрела в Нагорном Карабахе, сообщает 1 октября МИД Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Двоих раненых французских журналистов прооперировали в одном из медицинских учреждений Степанакерта.

Журналисты были ранены в ходе обстрела города Мартуни азербайджанской артиллерией. Сотрудники Le Monde Ален Кавали и Рафаэль Ягобзаде, а также двое армянских журналистов, были ранены, а сопровождающий их военный минобороны НКР погиб.

В данный момент правительство Нагорного Карабаха ведет переговоры с посольством Франции об эвакуации раненых журналистов из Степанакерта в Ереван.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои с интенсивным применением артиллерии, бронетехники и беспилотников.

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