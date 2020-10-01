Нью-Йорк, США, , 22:23 — REGNUM Обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина со стороны блогера Алексея Навального абсурдны, сообщил 1 октября журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Russiaun.ru

Комментируя заявление Навального немецкому журналу Der Spiegel о том, что за его «отравлением» «стоит Путин», Небензя обратил внимание на несуразность этой версии, вызывающей вопрос — для чего президенту РФ травить оппозиционера?

Небензя «Я имею в виду, что это абсурдно в принципе. Но я бы сказал, что даже заявления не только со стороны Навального, но и многие другие заявления, которые мы слышим по этому поводу, они оскорбительны. Аморально даже намекать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный, находящийся в Германии на реабилитации после «отравления», заявил в интервью СМИ:

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий».

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