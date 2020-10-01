Брюссель, , 22:10 — REGNUM Бельгийский суд вынес решение по делу художницы Дельфины Боэль, которая семь лет добивалась признания её отцом бывшего короля Бельгии Альберта II, 1 октября сообщает агентство Reuters.

Основываясь на анализе ДНК, доказывающем отцовство Альберта II, суд признал Боэль его дочерью. Она получила право на титул бельгийской принцессы и фамилию Саксен-Кобург. Двое детей Боэль, Жозефина и Оскар, также получат титулы.

«Юридическая победа никогда не заменит любви отца, но дает чувство справедливости» , — сообщили адвокаты Боэль.

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